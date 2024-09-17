Манучаров шокировал правдой о причине смерти его супруги в 29 лет

«Она была абсолютно здорова»: Манучаров шокировал правдой о причине смерти его первой супруги, которой было 29 лет
Актер Вячеслав Манучаров стал отцом одиночкой. Напомним, что его вторая супруга решила, что она не хочет больше жить с семьей в России, и сбежала в Америку. Вывезти детей из страны без разрешения отца у неё не вышло, поэтому мать приняла тяжелее решение и улетела в одиночестве. Об этом актер рассказал в шоу «Судьба человека».
Он отметил, что когда приехал в аэропорт, то супруга уже была на борту самолета, а дети ждали его в зале аэропорта. Первый брак знаменитости тоже не сложился. Его первая супруга Виктория родила наследницу уже тогда, когда в отношениях был разлад. После смерти бывшей возлюбленной, которой было всего 29 лет, отец забрал ребенка к себе на воспитание.
«Она была абсолютно здорова. Резко, остановка сердца», — поделился актер.
Сейчас он воспитывает троих детей от двух матерей.
«Быть отцом-одиночкой — это огромная ответственность. Сил и терпения ему, а детям — как можно больше любви»; «Печальная история, но видно, как сильно он любит своих детей. Желаю, чтобы в его жизни всё наладилось и пришло настоящее счастье», — обсуждают в сети.