Дочь Оззи Осборна призналась в получении наркотиков от врачей в детстве

Дочь музыканта Оззи Осборна Келли призналась, что в подростковом возрасте нелегально получала наркотики от врачей. Об этом она рассказала в документальном фильме «TMZ расследует дело Мэттью Перри и тайной наркосети знаменитостей».

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По словам звезды телешоу, в 13 лет она получала препараты викодин и оксикодон без ведома родителей и без рецептов. Из-за приема веществ у девушки развилась зависимость, от которой ей пришлось лечиться.

Как сообщила Осборн, таким образом врачи пытаются подобраться ближе к знаменитостям и пытаются заработать на их слабостях.

Ранее Келли Осборн заявила о своей любви к пластическим операциям.