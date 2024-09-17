Уехавший из России комик Руслан Белый* зазывает зрителей на концерт в Армении

Юморист Руслан Белый*(признан иноагентом на территории РФ) пытается продать билеты на свой концерт в Армении. Выступление должно состояться 18 сентября, но пока зал заполнить не удалось. Об этом узнал портал «Страсти».

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После начала СВО экс-ведущий шоу «STAND UP» на ТНТ уехал из России. Сейчас он живет за границей и старается там строить карьеру. Белый* ездит по городам с концертами. Правда, цены на билеты совсем не те, что были, когда он выступал в Москве и регионах. Так, самые дорогие места у сцены на первых рядах на шоу в Армении стоят 5800 рублей. На балконе можно посмотреть на юмориста за 1800 рублей.

При этом даже несмотря на такой ценник, зал все еще не заполнен. Хотя до концерта остались сутки. Свободных мест достаточно как в партере, так и на балконе, и в амфитеатре. Судя по всему, именно поэтому Белый* зазывает зрителей на выступление. Он обратился к фанатам своего творчества и призвал их активнее покупать билеты.

Напомним, что в России Руслан* был востребованным комиком. Продюсер Сергей Дворцов делился с порталом «Страсти», что артист получал 1,5 млн рублей за одно выступление. Сейчас же таких гонораров у него нет.

Ранее сайт «Страсти» узнал, как живет Руслан Белый* в эмиграции.

*(Признан иноагентом на территории РФ)