Волочкова объяснила, почему подала иск о назначении пенсии

Балерина Анастасия Волочкова подала иск о назначении пенсии, потому что ее стаж солистки балета превышает тот, с которого положена пенсия. По ее словам, ее стаж пропал, а в трудовой книжке написаны некорректные данные. Об этом балерина заявила на своей странице в Instagram*.

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— Касаемо моего иска в суд о назначении мне пенсии, которая ещё 10 лет назад по закону должна была быть мне назначена и доп за звание «заслуженная артистка России». Абсурд в том, что для солистов балета необходим для пенсии стаж 15 лет. Я танцую до сих пор. И стаж мой составляет 30 лет, — написала Волочкова.

В законодательстве указано, что балерина может получать пенсию через 15 лет. При этом если Волочкова не сможет подтвердить стаж, то она будет получать пенсию, как и другие граждане РФ с 60 лет.

Ранее стало известно, что Мещанский суд в столице не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду РФ. Исковое заявление вернули по причине того, что дело не подсудно данному суду. Инцидент произошел 14 сентября, после этого балерина обещала вновь направить иск в суд.

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