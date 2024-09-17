Звезда Comedy Club тайно вышла замуж

Юмористка Виктория Складчикова неожиданно для коллег и поклонников оказалась замужней дамой.

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Недавнее изменение матримониального статуса она лично обнародовала в начале нового выпуска шоу рэпера Басты "Вопрос ребром". Короткий фрагмент из нее опубликован в Сети. Тизер обещает показать подробности "уже завтра".

"Вот спереди посадили, а надо назад. Знаете, кто это? Это муж мой, я замуж вышла", - заявила артистка разговорного жанра, указывая на супруга.

Зрители шоу громко выразили свой восторг по поводу этой новости.

В прошлом году Виктория Складчикова хотела уйти из проектов "Stand Up на ТНТ".