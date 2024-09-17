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Солист «Иванушек International» рассказал о безденежье

Солист российской поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов вспомнил о безденежье в начале карьеры. Его слова приводит Пятый канал.

Солист «Иванушек International» рассказал о безденежье
© globallookpress.com

«Мы никому не были нафиг нужны. Я полтора года жил на 150 долларов в месяц, реально. Мне продюсер снимал квартиру фиг знает где за 200 долларов. Уже такой был момент, что не идет — все, заканчивать», — сказал артист.

При этом музыкант принял решение не сдаваться, несмотря на трудности. В итоге после съемок клипа на песню «Тучи» группа обрела популярность.

Ранее также Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал о женщинах, которых считает богинями.

Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-аполлонов