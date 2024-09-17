Нагиев повредил ногу во время спектакля в Москве

Об этом рассказала директор шоумена

Минувшим вечером с российским актером театра и кино Дмитрием Нагиевым случилась неприятность. Прямо по время спектакля шоумен сильно повредил ногу. Инцидент произошел в Московском дворце молодежи. О случившемся рассказала директор артиста Елена Шайкина на странице личного блога. По словам женщины, все произошло еще в первом действии. Нагиеву пришлось вызвать скорую. Врачи оказали 57-летнему актеру необходимую помощь во время антракта. Елена восхитилась мужеством Дмитрия. Директор шоумена назвала его настоящим «гением».

От госпитализации ведущий развлекательных программ, судя по всему, отказался.

«Я не знаю, как ты это делаешь, откуда в тебе столько силы, преодолевая зверскую боль — доиграл! Блестяще, героически, с любовью и уважением к своему делу! Браво, гений!» — эмоционально отметила женщина.

Стоит отметить, что Дмитрий Нагиев уже на протяжении нескольких лет не появляется в эфирах телевизионных передач. От светских выходов актер тоже предпочитает отказываться. Однако шоумен продолжает сниматься в кино и играть в театре.