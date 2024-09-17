Нагиев получил травму во время спектакля

Актер Дмитрий Нагиев получил травму ноги во время спектакля «Кыся», когда сделал кувырок. Об этом сообщила его директор Елена Шайкина, передает StarHit.

По ее словам, травма была настолько сильной, что врачи скорой помощи настаивали на госпитализации актера. Однако Нагиев отказался от нее, чтобы завершить выступление, указала Шайкина.

«Но у Кыси другие планы, есть лишь антракт, чтобы сделать всевозможные перевязки и уколы, и снова на сцену, ведь там — его зритель… Я не знаю, как ты это делаешь, откуда в тебе столько силы, преодолевая зверскую боль — доиграл! Блестяще, героически, с любовью и уважением к своему делу! Браво, гений!» — рассказала она.

Известно, что ближайшие спектакли с Нагиевым не отменены, он продолжит выступать.