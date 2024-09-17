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Как выглядят участницы «Мисс Россия — 2024»

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Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
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Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Кристина Андрейчук на первой встрече конкурсанток в Москве, 16 сентября 2024 года
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Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Кристина Андрейчук на первой встрече конкурсанток в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Ева Шмидт, 16 сентября 2024 года
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Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Ева Шмидт, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Александра Панова, 16 сентября 2024 года
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Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Александра Панова, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
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Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
6/25
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
7/25
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
8/25
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
9/25
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Обладательница титула «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева выступает перед участницами конкурса «Мисс Россия — 2024» на их первой встрече в Москве, 16 сентября 2024 год
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Обладательница титула «Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева выступает перед участницами конкурса «Мисс Россия — 2024» на их первой встрече в Москве, 16 сентября 2024 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
11/25
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участницы конкурса «Мисс Россия — 2023» Любовь Хохолова, Дарья Безнощенко и Анна Черненко выступают перед участницами этого года на их первой встрече в Москве, 16 сентября 2024 года
12/25
Участницы конкурса «Мисс Россия — 2023» Любовь Хохолова, Дарья Безнощенко и Анна Черненко выступают перед участницами этого года на их первой встрече в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
13/25
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Александра Панова на первой встрече конкурсанток в Москве, 16 сентября 2024 года
14/25
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Александра Панова на первой встрече конкурсанток в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
15/25
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Обладательница титула «Мисс Россия 2023» Маргарита Голубева выступает перед участницами конкурса «Мисс Россия 2024» на их первой встрече в Москве, 16 сентября 2024 года
16/25
Обладательница титула «Мисс Россия 2023» Маргарита Голубева выступает перед участницами конкурса «Мисс Россия 2024» на их первой встрече в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Елисавета Тихонова на первой встрече конкурсанток в Москве, 16 сентября 2024 года
17/25
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Елисавета Тихонова на первой встрече конкурсанток в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве. Слева: Александра Панова, 16 сентября 2024 года
18/25
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве. Слева: Александра Панова, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
19/25
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
20/25
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Екатерина Кожевникова, 16 сентября 2024 года
21/25
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Екатерина Кожевникова, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
22/25
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Елисавета Тихонова на первой встрече конкурсанток в Москве, 16 сентября 2024 года
23/25
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Елисавета Тихонова на первой встрече конкурсанток в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Диана Струнникова (справа) получает костюм на первой встрече конкурсанток в Москве, 16 сентября 2024 года
24/25
Участница конкурса «Мисс Россия — 2024» Диана Струнникова (справа) получает костюм на первой встрече конкурсанток в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года
25/25
Первая встреча участниц конкурса «Мисс Россия — 2024» в Москве, 16 сентября 2024 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

16 сентября стартовал ежегодный российский национальный конкурс «Мисс Россия — 2024», проводимый с 1993 года. В этом году, как рассказала директор конкурса Анастасия Беляк, заявки на участие подали рекордное количество участниц — организаторы получили 85 тыс. анкет от девушек со всей страны.

Некоторые из заявительниц, отметила Беляк, уже известны на региональном уровне. Больше всего заявок поступило от потенциальных участниц из Волгограда и Волгоградской области.

В этом году организаторы обращают особое внимание на планы участниц в области благотворительности.

«У нас будет отдельный промежуточный этап, когда девушки будут презентовать социальные инициативы, проекты, которые они хотят реализовать на федеральном уровне», — сказала директор конкурса.

В ближайшие три недели участниц ждут и другие промежуточные этапы, а также подготовка к финальной церемонии с хореографами, преподавателями по дефиле, специалистами в области коммуникаций.

Финал конкурса состоится 5 октября. Победительница получит корону ювелирного дома Mercury и 1 млн руб., а затем отправится на международный конкурс «Мисс Вселенная», который состоится в Мексике в середине ноября. Две вице-мисс получат грант на обучение в российском вузе.

Жюри конкурса пока не раскрывается. По словам Беляк, это будут профессионалы в сфере моды, красоты, а также фотографы и журналисты.

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