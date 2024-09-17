Васильева обвинила Галкина* в неблагодарности

Народная артистка Татьяна Васильева назвала комика Максима Галкина* «неблагодарным идиотом». Как сообщает aif.ru, так она объяснила его высказывания против России.

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По мнению Васильевой, юморист получил в стране все — образование, телеэфиры и деньги. Однако в конечном счете Галкин* оказался «по-черному неблагодарным», если он в «одночасье забыл все, что дала ему РФ».

«Неблагодарность, вот что это. Неблагодарный человек. Просто неблагодарный идиот! Это и есть причина», — сказала артистка.

Напомним, что Галкина* признали иностранным агентом в сентябре 2022 года. Он неоднократно пытался снять статус, однако суд отклонял его иски. ТАСС со ссылкой на судебные решения Мосгорсуда сообщал, что комик использует свои концерты за границей для антироссийской пропаганды. Кроме того, артист распространяет недостоверные сведения о проведении специальной военной операции на Украине.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом