Верховный суд отказался рассматривать жалобу Галкина*

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу юмориста Максима Галкина* на отказ в исключении его из реестра иностранных агентов. Об этом со ссылкой на представителя суда пишет РИА Новости.

Осенью 2022 года Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года юморист обратился в суд с требованием снять с него этот статус, однако проиграл дело. В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции также отказался исключить Галкина* из реестра иностранных агентов.

В итоге комик решил дойти до Верховного суда. Его представитель Екатерина Зубань утверждала, что Галкин* никогда не получал финансовой помощи от Украины, а его критика в адрес госорганов, «не является политической деятельностью».

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», - заявили сегодня в Верховном суде.

Напомним, что Галкин* покинул Россию вместе со своей женой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию.

*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.