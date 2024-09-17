Обвиняемого в насилии рэпера P. Diddy арестовали

Американского рэпера и музыкального продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) арестовал суд Нью-Йорка, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. Отмечается, что силовики в понедельник, 16 сентября, ворвались в отель, где остановился музыкант, и задержали его.

Затем рэпера доставили в отделение ФБР на Манхэттене. Предполагалось, что суд вынесет решение об аресте 17 сентября, однако это произошло на день раньше. Его обвиняют в насилии и торговле людьми.

В публикации говорится, что для музыканта арест стал неожиданностью. Всего за несколько часов до этого он гулял по городу со своим сыном и делал селфи с поклонниками.

Ранее Puff Daddy обязали выплатить $100 млн заключенному, который утверждает, что музыкант накачал его наркотиками и изнасиловал на вечеринке в 1997 году. До этого бывшая девушка музыканта певица Кэсси Вентура обвинила его в избиении и подсаживании на запрещенные вещества.

В мае P. Diddy записал ролик с извинениямипосле публикации видео 2016 года, на котором он бросает на пол и избивает Кэсси. По его словам, в тот момент он «был на дне» и не отвечал за свои поступки. Музыкант признался, что после «темного периода» жизни он прошел курс психотерапии, который помог ему осознать свое поведение.

За несколько месяцев до этого вооруженные обыски произошли в двух домах рэпера по делу о работорговле в целях сексуальной эксплуатации. Журналистам удалось зафиксировать момент задержания сыновей рэпера Джастина и Кинга Комбсов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.