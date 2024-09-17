Найдены источники иностранного финансирования Земфиры*

Замоскворецкий суд Москвы обнаружил у певицы Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) три источника иностранного финансирования. Артистка получала деньги от компаний из Великобритании, Германии и Ирландии.

© Passion.ru

Соответствующие данные суду предоставила Федеральная служба по финансовому мониторингу. По сведениям организации, в период с октября 2021 года по февраль 2022 года артистка получила финансирование от компании из Великобритании. В марте 2022 года ей перечислила деньги немецкая кредитная организация. С ноября 2021 года по май 2022 года исполнительнице пришли деньги от организации из Ирландии, пишет ТАСС.

Певица Земфира* обжаловала решение о признании ее иноагентом. Но ее иск остался неудовлетворенным — тогда артистка подала жалобу в Мосгорсуд.

Артистка покинула Россию после начала спецоперации на Украине. Она осудила действия российских властей и переехала во Францию.

Недавно певица отреагировала на слухи о возвращении в Москву ради лечения у стоматолога. 47-летняя исполнительницы хита «Хочешь» рассекретила свое местонахождение, опубликовав в соцсети фотографию Эйфелевой башни – символа Парижа.

*(признана иноагентом на территории России)