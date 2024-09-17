Суд отказал телеведущей Лазаревой* в снятии статуса иноагента

Российская телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом) обжаловала в Верховном суде России отказ снять с неё данный статус, но в инстанции ей отказали, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

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Лазарева была внесена Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов в июне 2022 года. До этого ее дважды штрафовали за отсутствие маркировки в соцсетях на 40 и 30 тысяч рублей соответственно.

Татьяна Лазарева сравнила себя с уголовниками

В отношении телеведущей заведено уголовное дело об оправдании терроризма. Замоскворецкий районный суд вынес решение о заочном аресте Лазаревой 10 июля.

*признана иноагентом.