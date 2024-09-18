Блогер Даня Милохин отказался приезжать из Дубая в Россию после поджога дома приемного отца Дмитрия Тюленева. Как сообщает Telegram-канал Shot, он готов помочь семье, однако не собирается возвращаться из-за скорого начала осеннего призыва.

Напомним, что поджог произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Как рассказывал Тюленев, он вернулся домой и услышал мощный хлопок, выбежал во двор и увидел горящие стройматериалы. На месте также обнаружилась записка, в которой Милохина предложили отправить участвовать в СВО, а его семью — «в ад».

Даня Милохин назвал возможное условие возвращения в Россию

Поджигателя все еще ищут. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и допросили соседей. Строение серьезно не пострадало: никто не спал, а потому возгорание успели быстро потушить.

Милохин уже связался с родными и предложил помощь, однако из-за границы. По словам приемного отца, блогер регулярно общается с ними, они обмениваются сообщениями и иногда созваниваются.