Сын Максима Никулина рассказал о его недвижимости за границей

Директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин владеет квартирой в Монако, купленной в ипотеку. Об этом рассказал его сын Юрий Никулин.

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Как пояснил внук легендарного советского артиста, их семья никогда не скрывала наличие недвижимости за рубежом. У Максима Никулина есть небольшая квартира в Монако площадью 30 кв. метров. Ее директор цирка приобрел в ипотеку.

«Практически в любой стране Европы при покупке имущества дают вид на жительство. Никогда Максим Юрьевич это не скрывал», — пояснил Юрий Никулин-младший в разговоре с NEWS.ru.

Он добавил, что у отца до Монако был вид на жительство во Франции, но семье стало некомфортно, когда их стали просить оплачивать налоги. Тогда Максим Никулин предложил «переехать» в Монако. Разговоры о его иностранном имуществе начались из-за современной повестки, считает сын директора цирка на Цветном бульваре.

Юрий Никулин считает, что «наезды» Эдгарда Запашного на его отца совершенно необоснованны.

Ранее дрессировщик назвал «лицемером» Максима Никулина, осудив его за решение пригласить на фестиваль «Артист» директора Всемирной цирковой ассоциации Жасмин Страгу, которая якобы поддерживала Украину. Позже директор цирка прокомментировал эти обвинения.