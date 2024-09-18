Волочкова рассказала о дальнейших шагах в деле с невыплатой пенсии

Суд отклонил иск по делу о невыплате пенсии, но борьба продолжится. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио 1» рассказала балерина Анастасия Волочкова.

«Я вижу, что сейчас просто тянут время и ищут отговорки и поводы для того, чтобы затянуть эту ситуацию. Но у меня есть огромный пул людей: мои поклонники и коллеги, которые могут доказать, что я до сих пор танцую, что я действующая балерина», — подчеркнула Волочкова.

В беседе с изданием, она заявила, что намерена обратиться в другой суд. Однако, по ее словам, есть опасения, что ситуация повторится. Тем не менее, артистка убеждена, что оставлять ситуацию на произвол судьбы «совершенно неправильно».

Волочкова утверждает, что Большой театр фальсифицировал ее трудовую книжку, из-за чего отработанные ею 30 лет полностью не вошли в стаж. Теперь артистке не хватает полугода, чтобы уйти на пенсию. Она подала в суд на Пенсионный фонд с намерением доказать, что ей положены выплаты, однако инстанция вернула иск.