Ники Минаж выпустит новый альбом вместо делюкс-издания Pink Friday 2

Хип-хоп-звезда Ники Минаж в соцсетях объявила о решении не выпускать расширенную версию своего прошлогоднего релиза Pink Friday 2 под названием Gag City Reloaded. Вместо этого она представит целый новый студийник.

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По словам артистки, ее новый материал слишком хорош, чтобы включать его в дополнительное издание. Ники добавила, что Pink Friday 2 очень многое значит для нее, в том числе потому, что это ее первый альбом в статусе матери.

«Я собираюсь отдать ему должное, отнестись к нему с теми уважением и честностью, которых он заслуживает как прекрасное произведение, и ничего больше к нему не добавлять. Одна или две песни не имеют значения, но пять-семь — это кажется мне теперь немного небрежным», — написала рэперша.

Минаж пообещала исполнить новые треки Mamita и Anxiety в оставшейся части своего тура и раскрыть новую дату выхода пластинки в ближайшие недели.

Делюкс-версия Pink Friday 2 должна была увидеть свет 13 сентября.