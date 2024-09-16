Шон Крейен из Slipknot заявил, что участники группы стали менее близки

Перкуссионист американского ню-метал-коллектива Slipknot Шон Крейен признался, что команда «уже никогда не будет прежней».

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«Я не могу передать, насколько мы были близки тогда: мы уже не так близки. Люди ушли. Крейг ушел. Крис ушел, Джоуи ушел, Пол ушел. Группа стала другой», — поделился с Metal Hammer музыкант, вспоминая 1999-й.

В том году Slipknot выпустили свой первый одноименный студийник.

С момента основания коллектива в его ключевом составе произошло много изменений. В 2010-м умер басист Пол Грей. В 2013-м покинул проект ударник Джои Джордисон, в 2019-м — перкуссионист Крис Фен, а в 2023-м — клавишник Крэйг Джонс. Говоря о 25-летней годовщине дебюта Slipknot, Крейен подчеркнул, что Грей и Джордисон внесли огромный вклад в эту работу.

Ранее Шон отметил, что хотел бы выступить на Олимпийских играх.