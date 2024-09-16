Ксения Бородина раскрыла, какую операцию перенесла

Российская телеведущая Ксения Бородина раскрыла, какую операцию недавно перенесла. Ее цитирует издание Super.

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По словам Бородиной, ей сделали операцию на глаза из-за угрозы отслоения сетчатки.

Сейчас с телезвездой все в порядке, однако пока она жалуется на мутное зрение. Бородина рассказала о перенесенной операции 16 сентября. Она отметила, что необходимость хирургического вмешательства выявили во время планового осмотра.

Накануне стало известно, что телеведущий, шоумен и журналист Отар Кушанашвили перенесет операцию по удалению раковой опухоли.

Хирургическое вмешательство пройдет в начале октября. Кушанашвили удалят злокачественное образование в кишечнике. На данный момент его готовят к операции.