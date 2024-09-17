Бородина вышла на связь после экстренной операции

Накануне телеведущая Ксения Бородина встревожила подписчиков новостью о том, что ее отправили на экстренную операцию. У знаменитости выявили проблемы со здоровьем во время очередного медицинского обследования. Теперь звезда реалити-шоу «Дом-2» вышла на связь в личном блоге и рассказала о перенесенном хирургическом вмешательстве.

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Ксения Бородина перенесла операцию на глаза, которую ей назначили врачи после очередного обследования в клинике. Телеведущая призналась, что вмешательство было необходимо из-за угрозы отслоения сетчатки. Бывшая ведущая «Дома-2» поблагодарила подписчиков за поддержку.

По признанию знаменитости, она «сама не ожидала», что ей потребуется операция, поскольку у нее всегда было отличное зрение.

«Пришла к офтальмологу, а мне сказали, что срочно надо устранять очаги повреждения на глазах, иначе будет отслойка сетчатки. А у меня всю жизнь 100%-е зрение, я и подумать не могла. Откуда повреждения? С чего вдруг они взялись?! Я была в шоке», — рассказала Ксения Бородина.

Также телеведущая раскрыла подробности перенесенной операции. По словам знаменитости, все длилось примерно 40 минут. При этом она «пару раз поревела», поскольку «очень чувствительная», а «после операции 5 — 6 часов все мутно видела».

Сейчас Ксения Бородина чувствует себя лучше и уже готова заниматься своими делами.

«Все уже хорошо, сегодня поеду по делам. Глаза чуть болят, спорт нельзя 3 недели. Я теперь страдаю», — поделилась экс-ведущая «Дома-2».

Телеведущая подчеркнула, что именно поэтому «важно каждый год проходить обследования», чтобы «не пропустить важные процессы с организмом».

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина высказалась о расставании с возлюбленным, участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым.