Таисия Повалий пожаловалась на недомогание на концерте в Кремле

Певица Таисия Повалий пожаловалась на недомогание во время большого концерта «Песни русского мира» в Кремле. Как сообщает «МК», она сказала журналистам, что голос ее звучит не так, как нужно.

Отмечается, что в концертный зал Повалий приехала без улыбки на лице. Она призналась, что немного простыла.

«Жарко — может, под кондиционером (простудилась — прим. ред.)», — предположила исполнительница.

Несмотря на недомогание, Повалий все же вышла на сцену. Зрители приняли ее тепло, под конец устроив овации. Вместе с тем фанаты отметили, что за лето Таисия заметно похудела. Выяснилось, что так она готовится к своему 60-летнему юбилею в декабре.

Напомним, что Повалий переехала с Украины в Россию после начала спецоперации. Знаменитость получила российское гражданство и приобрела в Подмосковье дом. Она призналась журналистам, что ради недвижимости ей пришлось взять кредит, а потому сейчас исполнительница вынуждена экономить.