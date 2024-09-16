Названы итоги проверки разговора Mia Boyka с девочкой-квадробером

Полиция не будет привлекать к ответственности певицу Mia Boyka (Мария Бойко) из-за ее разговора с девочкой в маске кошки. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника RT, в действиях Mia Boyka не нашли нарушений закона. Мама девочки заявила RT, что будет обжаловать отказ в прокуратуре и обратится в суд. По данным телеканала, женщина хочет публичных извинений.

Разговор Бойко с девочкой-квадробером произошел во время концерта в Надыме. Квадроберство - это субкультура, последователи которой подряжают животным. Во время концерта на сцену вывели потерявшуюся девочку в маске кошки. Певица спросила девочку, котенок она или «квадробер, не дай бог». После этого Бойко столкнулась с критикой - некоторые сочли, что она публично высмеяла девочку. СМИ сообщали, что родители школьницы решили обратиться в полицию.

Позже певица заявила, что квадроберы пришли в Россию с Запада, где «нарушение общепринятых норм давно стало трендом». Она объяснила свой разговор с девочкой желанием обратить внимание на опасность таких субкультур.