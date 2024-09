SEVENTEEN выпустят мини-альбом Spill the Feels 14 октября

Релиз 12-го EP южнокорейского бойз-бэнда SEVENTEEN «Spill the Feels» состоится 14 октября. Пластинка станет второй работой коллектива после апрельского альбома-компиляции 17 Is Right Here.

Группа также опубликовала тизер к студийнику. В нем показана мрачная станция метро, где на рекламном экране горит надпись: «I Felt Helpless» («Я чувствовал себя беспомощным»). Затем фраза преобразовывается в «Spill the Feels», а камера начинает двигаться в сторону солнечного света.

В заявлении компании Pledis Entertainment указано, что «12-й мини-альбом SEVENTEEN расскажет историю, которая может быть понятна каждому».

Ранее айдолы устроили спонтанный кавер-концерт в ресторане в британском городе Бате.