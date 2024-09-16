Катя Лель предсказала будущее России

Певица Катя Лель заявила, что русский станет мировым языком «совсем скоро». Как сообщает «МК», она призналась, что получила эту информацию в ходе общения с парапсихологами и астрологами.

Лель заявила, что несмотря на трудные времена, для России скоро наступит лучшая жизнь. Артистка отметила, что распространение русского языка заметно по популярности ее песни «Мармеладный».

«Этот вирус распространяется с безумной скоростью, нас просто готовят к тому, что русский язык будет мировым языком. Причем совсем скоро. И совсем скоро будет наша победа», — добавила артистка.

Лель также призналась, что ей пишут из других стран, тепло отзываясь о ее творчестве. Исполнительница рассказала, что накануне фанат из Перу признался, что начал изучать русский язык благодаря ее песням.

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Напомним, что в 2022 году Лель призналась, что встречалась с инопланетянами. Контакт с внеземными существами произошел в 16 лет: будущая исполнительница и ее близкие увидели «зеленое свечение», когда пили кофе, после чего у артистки пропали зубы. В 2023 году она заявила, что поддельные «инопланетяне», представленные уфологом в мексиканском парламенте, напоминают ей существ, которых она видела.