Басков раскрыл, на ком собирается жениться

Николай Басков, тот самый «золотой голос» российской эстрады, однажды уже был женат. Он не раз намекал, что готов вновь создать семью, но только если встретит ту самую, подходящую спутницу. Пока такой дамы на горизонте не появилось. Он признался, что сейчас ему больше импонируют зрелые женщины, ведь с молодыми, как он сам шутит, уже «не справится».

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Это, конечно, вызвало массу обсуждений среди его фанатов. Для него главное — ум и душа женщины, а внешность уже давно ушла на второй план.