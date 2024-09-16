Басков раскрыл, на ком собирается жениться
Николай Басков, тот самый «золотой голос» российской эстрады, однажды уже был женат. Он не раз намекал, что готов вновь создать семью, но только если встретит ту самую, подходящую спутницу. Пока такой дамы на горизонте не появилось. Он признался, что сейчас ему больше импонируют зрелые женщины, ведь с молодыми, как он сам шутит, уже «не справится».
Это, конечно, вызвало массу обсуждений среди его фанатов. Для него главное — ум и душа женщины, а внешность уже давно ушла на второй план.
«В молодости мы все обращаем внимание на внешность, но с возрастом начинаешь понимать, что важнее всего — это душа. Красота со временем уходит, а вот мудрость и внутренний мир человека остаются»; «Интересно, а сколько еще времени он будет искать эту «подходящую» женщину? Похоже, с такими высокими стандартами можно долго оставаться холостяком. Конечно, никто не спорит, что ум и душа важны, но иногда кажется, что он ищет что-то идеальное. А ведь в жизни идеальных людей нет», — обсуждают поклонники.