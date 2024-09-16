Брухунова раскрыла прозвище Петросяна

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поздравила мужа с днем рождения, а также раскрыла, как называет его дома. Оказалось, что у артиста есть прозвище – волшебник.

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В личном блоге Брухунова обратилась к супругу, который 16 сентября отмечает 79-летие. Она опубликовала снимки с Петросяном и написала краткое поздравление.

«С днем рождения, волшебник», - отметила Татьяна.

По всей видимости, более развернутое поздравление Евгений Ваганович получил лично.

Напомним, что Евгений Петросян стал известен не только благодаря своему творчеству, но и из-за бурной личной жизни. У него было четыре развода, один их самых громких с Еленой Степаненко, во время которого было скандальное деление имущества.

Затем юморист женился в пятый раз на молодой помощнице Брухуновой, которая родила ему сына Вагана. А в 2023 году у Татьяны и Петросяна появилась еще и дочь Матильда.

Ранее Евгений Петросян объяснил, почему не общается с журналистами. По его словам, он разочаровался в современной прессе.