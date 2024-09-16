Актер Евгений Ткачук, которого накануне задержали в аэропорту из-за свертка с неизвестным веществом, зарабатывает более 2 миллионов рублей в год на своем бизнесе. Об этом сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, актер является основателем и художественным руководителем частного конно-драматического театра «ВелесО». Согласно отчетности фирмы, за год выручка проекта достигла отметки в 2,6 миллиона рублей, при этом прибыль составляет 163 тысячи.

В минувшее воскресенье стало известно, что Ткачука задержали в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга из-за свертка с неизвестным веществом. По данным Shot, на Евгения завели два уголовных дела — о контрабанде и хранении наркотиков.

Ткачуку 40 лет, он выпускник ГИТИСа. Актер сыграл роль Шута в сериале «Король и Шут», главные роли в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и в фильме «Как Витька Чеснок вкз Леху Штыря в дом инвалидов». Также Ткачук является учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО», в спектаклях которого задействованы кони.