SEEMEE выпустил альбом TXC 2

Кажется, вторая пятница сентября становится днем сиквелов. Вслед за релизом HEAVY METAL 2 от Kai Angel и 9mice рэпер SEEMEE представил долгожданное продолжение своего дебютного лонгплея TXC, увидевшего свет три года назад. По словам самого артиста, пластинка стала его самым «масштабным» и «проработанным» проектом.

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Лонгплей открывается стильным интро в стиле срочных новостей, где нам сообщают о токсичном выбросе в Москве. Зеленая жидкость и опасные вещества, по всей видимости, и есть TXC 2, нацеленный на отравление слушателя агрессивным трэпом с «радиостанции» MELON MUSIC. Помогают ему в этом «братья» MAYOT, Bushido Zho, OG Buda и ICEGERGERT.

Токсичности в альбоме действительно хоть отбавляй, и выражается она прежде всего в музыке. Тяжелые, мрачные биты, дисторшн, обработка вокала, «натужная» манера читки — все это довольно привычно слышать от SEEMEE, но от того не менее впечатляет. В оцепенении мы следим за тем, как музыкант ненавидит рэп-игру, трудится в студии, цинично использует женщин без любви, проводит время с бандитами и рубит правду-матку со сцены. В своей злости он настолько преисполнился, что весь этот хаос и мрак в конце концов принял.

Тем не менее есть в студийнике и более легкомысленно сделанные треки вроде RAP GAME HATER. Ну а «ВЫВОЗИ», на который сделал ремикс вездесущий сегодня BORIS REDWALL, и вовсе обречен стать хитом. SEEMEE явно продолжает придерживаться очень интроспективного подхода, повторяя дату своего рождения и код родного региона в начале композиций. Подойдет не всем, но «токсики», носящие фотографию матери в кошельке, точно оценят.

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