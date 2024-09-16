Джанабаева показала, как живет с Меладзе в Испании

Певица Альбина Джанабаева и ее муж Валерий Меладзе показали, как проводят свои будни в Испании. Супруги опубликовали юмористический ролик, в котором ругались из-за выбора арбуза.

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В Сети артисты разместили видео, в котором продемонстрировали, что в их браке есть проблемы. Но возникают они не из-за серьезных причин. Спорят они, например, из-за еды. На кадрах Альбина и Валерий ходили по магазину и пытались договориться – какой арбуз выбрать. В итоге они вернулись домой с мандаринами.

«Не дайте продуктам разрушить ваш брак», - подписала ролик Джанабаева.

Поклонники пары положительно отреагировали на новую публикацию артистки. Им понравилось, что звезды показали себя простыми людьми в обычной одежде и с проблемами, знакомыми многим.

Напомним, что долгое время возникали слухи по поводу развода Альбины и Валерия. Об этом говорили из-за того, что певица жила в России, а ее муж ездил по зарубежным странам. Однако подозрения фанатов так и не подтвердились. Супруги воссоединились и сейчас находятся вместе в Испании.

Ранее Альбина Джанабаева опубликовала кадры с дочерью от Валерия Меладзе.