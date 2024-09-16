Стало известно, когда Отару Кушанашвили удалят раковую опухоль

Telegram-канал Mash сообщил, что в начале октября журналисту Отару Кушанашвили удалят раковую опухоль. По данным канала, сейчас журналиста готовят к операции.

В июне в СМИ появилась информация, что 54-летнего Кушанашвили госпитализировали из-за проблем с желудком. Позже племянница журналиста сообщила, что он некоторое время находился в реанимации. Она отмечала, что его прооперировали и операция прошла успешно.

Затем сам Кушанашвили подтвердил информацию об онкологическом заболевании и сообщил, что проходит курсы химиотерапии.

По данным Mash, в октябре журналисту планируют удалить злокачественное образование в кишечнике. По информации Telegram-канала, Кушанашвили прошел уже четыре курса химиотерапии и сейчас чувствует себя хорошо.