57-летний Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз

57-летний французский актер Венсан Кассель в четвертый раз станет отцом. Его 27-летняя возлюбленная Нара Баптиста ждет первенца.

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Модель не стала скрывать беременность и показала округлившийся живот в своем блоге. Она предстала перед поклонниками в черном платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот. На снимке Нара выглядела счастливой и придерживала руками живот.

У Венсана Касселя есть две дочери от актрисы Моники Беллуччи. Кроме того, молодая модель Тина Кунаки родила ему дочь. Пара рассталась весной 2023 года и почти сразу появились слухи о романе актера с австралийской моделью бразильского происхождения Нарой Баптистой, которая внешне очень похожа на Кунаки.

Недавно 57-летний Кассель и его возлюбленная отметили первую годовщину отношений. По этому поводу молодая избранница артиста поделилась в личном блоге редкими кадрами с ним. Нара Баптиста предстала перед камерой в золотистом бикини, а Венсан был одет в белую рубашку свободного кроя и пляжные шорты.