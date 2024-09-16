Слепаков* прокомментировал решение внести его в реестр иноагентов

Поэт и певец Семен Слепаков* (признан иноагентом) считает, что внесение его в перечень иноагентов является дискриминацией и нарушает его законные права. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

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"Истец Слепаков с данным распоряжением Минюста России (о включении его в реестр иноагентов - прим. ТАСС) не согласен, считает его незаконным, принятым в нарушение норм российского законодательства и международного права. Данное решение Минюста России является дискриминационным, попирает принцип равенства, провозглашенные ст. 19 Конституции РФ, нарушает право на свободу слова и распространение информации, [утверждает Слепаков]. Внесение истца в список агентов является вмешательством в его право свободно выражать свое мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни, нарушает профессиональные права, невозможность осуществления профессиональной деятельности, [полагает он]", - сказано в решении Мосгорсуда по апелляции на иск Слепакова, в котором он требовал исключить его из списка иноагентов.

Слепакова внесли в реестр иноагентов за песни про президента и российских военных

При этом в документе также отмечается, что в ходе судебного разбирательства достоверно установлены факты получения денежных средств Слепаковым от иностранных источников, а также распространения материалов через интернет политической направленности.

"Включение Слепакова в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не может быть признано ограничивающим права и свободу, не является дискриминацией, не свидетельствует о нарушении принципа равенства, права административного истца на свободу слова и распространение информации, право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны", - подчеркивается в решении суда.

Минюст РФ внес Слепакова в список иноагентов 14 апреля 2023 года. На сайте министерства уточняется, что Слепаков получал поддержку из-за рубежа, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян.

Слепаков с этим решением не согласился и подал иск в Замоскворецкий суд Москвы о снятии статуса иноагента. Иск был отклонен. Это решение утверждено апелляционной инстанцией.

*признан иноагентом.