Певец Серега рассказал, когда лучше всего пишутся композиции

Серега живет преимущественно в Белоруссии, и о своей личной жизни рассказывает немного. Но недавно музыкант был на светской тусовке и пообщался с журналистами «Московского Комсомольца».

Он признался, что в его жизни была несчастная любовь. Но он ей благодарен – в период переживаний он написал немало хитов.

«Любовь должна быть несчастной — тогда пишутся песни. Когда творческий человек счастлив — он ленив, он заплывает жиром, теряет хватку, остроту зрения и в конце концов сходит с дистанции. Мне хватило в свое время почувствовать, что такое несчастная любовь — и хватило до конца жизни. Например, несчастная любовь дает боль, но ты эту боль используешь как невероятно мощное топливо для рывка вперед», - объяснил Серега.

Напомним, рэпер встречался с кубинской моделью Даями Моралес, а после жил с девушкой по имени Полина. Она родила музыканту двоих сыновей.