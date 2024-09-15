Певица Варвара рассказала, как собирается худеть

Варвара занялась ликвидацией набранных за лето лишних килограммов. У певицы есть проверенная, эффективная диета, к которой она время от времени прибегает. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Я сейчас стараюсь вновь стать тростиночкой. Почему поправилась? Лето у меня хорошее было. Как обычно: деревня, мангал, шашлыки. Все свое, домашнее. Вот и набрала два килограмма», - сказала Варвара.

Лето закончилось, килограммы остались. Теперь певица хочет вернуть прежнюю форму, а поэтому села на диету.

«Я уже не ем сладкое, соленое, жирное. После пяти часов вечера вообще забываю о еде. Мой рацион сейчас примерно такой. Утром ем творог или яйца, днем – курицу с овощами. В пять часов вечера позволяю себе маленький кусочек рыбки, очень много зелени и помидорчики с огурчиками», объяснила она.

Что же касается сладкого, то тут артистка совсем уж держит себя в ежовых рукавицах.