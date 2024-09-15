Эмигрировавший в США Оскар назвал виновных в своих жизненных неудачах

Судьба эмигрировавшего в Америку Шамиля Малкандуева (Оскара, автора хита нулевых «Между мной и тобой»), сложилась незавидно. Певец выступал в ресторанах, потом на каком-то этапе стал назвать себя женским именем и носить женскую одежду*.

Злоупотребление спиртным и запрещенными веществами привело к тому, что он вообще потерял работу и, соответственно, жилье. Лечение в психиатрической клинике дало лишь временный эффект.

Сейчас 45-летний Малкандуев бродяжничает и ругает Америку. По его мнению, здесь общество, а также власть имущие его не приняли и сделали бомжом. Как пишет Телеграм-канал Shot, он называет США нищей страной и заявляет, что жить в России лучше.

Друзья пытались помогать Шамилю, но уже отступились, потому что он не хочет заниматься восстановлением документов. Выживать на улице ему помогают деньги, полученные за сьемку у мелких блогеров и пожертвования друзей.

Малкандуев родился в Нальчике в семье военного. Артист был популярным в конце 90-х, а в 2001 году даже получил «Золотой граммофон». Он переехал в США в 2020 году

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