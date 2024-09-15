Дакота разоблачила мошенников при покупке виллы на Бали

Рита Дакота едва не стала жертвой мошенников. Певица написала в микроблоге, что ей очень хотелось приобрести виллу на Бали.

Рита и ее муж Федор Белогай вели переговоры с мужчиной, который начал строительство в зеленой зоне на Бали. Оказалось, что в этом месте строительство запрещено по закону Индонезии.

По словам певицы, мошенник обязался вернуть ее залог не позднее понедельника.

«И я не буду никогда больше играть в «принимающую и мудрую», ни с аферистами по рабочим/бытовым делам, ни даже по таким мелочам, как с этими «комментаторами» в «Инстаграме». Эра «принимающей терпилы» недавно у меня официально закончилась», — констатировала Дакота.

Звезда намерена обратиться в полицию и добиться закрытия нелегального бизнеса, пишет gazeta.ru

«Я подключу просто все инстанции и все существующие СМИ, чтобы дать максимальную огласку, что творят на Бали некоторые типы, думающие, что «мутки в стиле 90-х» могут порешать грубое нарушение законов и пагубное влияние на природу», — сказала она.

Ранее артистка поделилась впечатлениями подписчиков на ее новый клип на песню «Куда глаза горят». Как оказалось, не все поклонники оценили трек. Теперь из-за оскорблений хейтеры Дакоты сразу попадают в ее черный список, чтобы они больше не могли следить за ее жизнью и творчеством.