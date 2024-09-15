Алексей Воробьев рассказал, где нашел свою любовь

Алексей Воробьев публично признался, что у него появилась возлюбленная. Познакомился с ней певец в интернете. Артист ведет микроблог, где публикует стихи, рассказы и другие литературные работы.

О своей подруге Алексей сообщил в беседе с lady.mail.ru.

«Вот там, от мыслящей аудитории в 20 тысяч человек, я читаю адресованные мне личные сообщения. Точнее, читал и дочитался. Там я и познакомился с прекрасной, умной, талантливой, обворожительной девушкой, с которой сейчас встречаюсь», — сказал Воробьев..

В 2013 году у исполнителя хита «Сумасшедшая» случился инсульт после аварии в Лос-Анджелесе. Врачи сделали все возможное, чтобы Алексей поправился, он сам тоже очень старался. В итоге ему удалось практически полностью восстановиться после случившегося.