Megan Thee Stallion анонсировала MEGAN: ACT TWO

Хип-хоп-артистка Megan Thee Stallion опубликовала анонс своего нового проекта MEGAN: ACT TWO. Пока что неизвестно, что именно это будет. С учетом названия, вероятно, речь идет о делюкс-версии пластинки MEGAN, увидевшей свет в конце июня.

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Короткое видео с анонсом грядущего релиза артистка выложила в личном блоге. На кадрах она предстала в образе бабочки, расправившей сияющие голубые крылья. В подписи к ролику Меган призвала своих поклонников следить за обновлениями.

Ранее Megan Thee Stallion призналась, что хотела бы поработать с Тейлор Свифт. Артистка также отметила высокий рост своей коллеги, из-за которого, по ее словам, они «бы выглядели так мило рядом друг с другом».