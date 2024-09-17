Виктория Бекхэм раскрыла пикантные факты их с Дэвидом интимной жизни

Мы все гадали, в чем секрет Бекхэмов: после 25 лет брака Виктория и Дэвид по-прежнему счастливы и влюблены друг в друга вопреки всем слухам об изменах и домыслам, что брак знаменитостей держится исключительно на силе их бренда. «Как бы не так», — из раза в раз будто бы говорят хейтерам футболист и экс-солистка Spice Girls. Ну а в качестве доказательства возлюбленные не прочь поделиться секретами семейного счастья или пикантными фактами из личной жизни.

© Super.ru

На днях Виктория, к примеру, рассказала, что помогает им с Дэвидом сохранять страсть и искру в отношениях. Спойлер: британской королевской семье это вряд ли придется по душе.

Оказывается, у Бекхэмов есть собственный Букингемский дворец. А если быть точнее, то именно так Виктория и Дэвид называют свое поместье в Хартфордшире, где располагается комната, которую сама бывшая певица считает чем-то вроде «будуара проститутки» с зеркальными потолками и леопардовым принтом повсюду. Как часто супруги проводят время в этой любопытной комнате, экс-«перчинка» не уточнила, но отметила, что это не основная их с Дэвидом спальня.

«А вот наша спальня, девственная и белая, с большой кроватью из старого дуба с балдахином», — заметила она в свежем интервью для Allure.

Не постеснялась Виктория добавить, что предпочитает спать без одежды рядом с супругом. Да и без лишней скромности отмечает:

«Я ложусь в постель с Дэвидом Бекхэмом каждую ночь, так что, знаете ли, было бы неправильно, если бы я сказала "спать". Я вообще ничего не ношу. Но Дэвид купил мне эти маленькие комплекты от Agent Provocateur».

К слову, это не первый раз, когда Виктория Бекхэм откровенно говорит об интимной жизни. В далеком 2008 году, когда Дэвид снялся в рекламе нижнего белье и большинство зрителей сочли, что увиденное не соответствует действительности, а лишь результат работы костюмеров, она поспешила защитить мужа, гордо рассказав о его достоинстве.

В новом интервью от своих слов Виктория не отказалась и напомнила: «У него огромный. Вы можете увидеть его в рекламе. Он весь его. Он похож на выхлопную трубу трактора!» Кстати, с сексуальной жизнью у них все в полном порядке по сей день, чему дизайнер очень рада. Ну мы и не удивлены.