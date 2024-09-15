Харламов высмеял союз 62-летнего Лепса и 18-летней Кибы

Гарик Харламов в шоу «ПВН» саркастически высказался в отношении певца Григория Лепса и его невесты Авроры Кибы.

Поводом для шуток стала разница в возрасте. Лепсу 62 года, а Кибе 18 лет, пишет gazeta.ru.

«При совместном досуге всегда нужно идти на компромисс. Например, сначала мы смотрим «Синий трактор» (детский мультфильм, прим. ред.), а потом я полчаса рассказываю про реформы Троцкого», — отметил юморист

Присутствовавший на шоу Григорий Лепс на шутку никак не отреагировал.

Кстати, пока одни поздравляют артиста с переменами в личной жизни, другие же не верят в искренность взаимных чувств влюбленных с такой разницей в возрасте, считая, что роман Григория и Авроры это «пиар ход».

И многие уверены, что их отношения разыграны для исполнения мечты Авроры, которая грезит о покорении сцены. И стоит отметить, в этом году она уже выпустила первый трек под псевдонимом «Avri».