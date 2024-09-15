Слава объяснила, как ей удалось похудеть

Анастасия Сланевская на шоу «Ты не поверишь!» рассказала, что худеет с помощью препарата для диабетиков.

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Слава уже сбросила 8 килограмм, стала весить 68, и этот вес ее устраивает. Сбросить лишний вес певица смогла с помощью препарата «Оземпик».

Артистка объяснила, что не хочет говорить неправду и утверждать, что она постройнела благодаря диетам и физическим упражнениям. Об этом сообщила gazeta.ru.

«Я считаю, что нечестно врать, если тебя спрашивают, тем более СМИ. И люди на меня смотрят, я не врушка. Это сложный препарат. Все видят, как я похудела, и всем хочется. Но у меня до этого было депрессивное состояние и слабость», — сказала Сланевская.

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