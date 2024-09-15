18-летний сын Дубцовой похвастался автомобилем за 20 миллионов рублей

Артем Черницын, сын певицы Ирины Дубцовой, рассказал о своем новом дорогостоящем приобретении. Он опубликовал в микроблоге фотографии с автомобилем, стоимость которого оценивается в миллионы. Это черный кроссовер BMW X4 M Competition.

«Принимаю поздравления», — написал Артем Черницын.

Ранее в интервью Ирина Дубцова рассказывала, что параллельно с учебой в МГИМО ее сын подрабатывает, пишет издание passion.ru.

«Занимается тачками — детейлинг, что-то такое. Ему интересно все, что связано с машинами, он в этом разбирается. Плюс он силен в маркетинговых делах, есть у него эта бизнес-жилка, которой во мне нет», — отмечала певица.

Артем активно ведет социальные сети, где публикует кадры с отдыха и путешествий. В марте на снимках стала часто появляться 17-летняя Тоня Худякова.