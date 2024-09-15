Харламов ответил на вопрос о брачном договоре с Ковальчук

В 2020-м году поползли слухи о расставании Гарика Харламова и его второй супруги Кристины Асмус, спустя некоторое время пара развелась.

Тогда же стало известно, что у Харламова уже новый роман – с коллегой по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук. С той поры Гарик и Екатерина были вместе, хотя однажды и расставались на несколько месяцев. Но в начале лета текущего года Харламов и Ковальчук все же отправились в ЗАГС, пишет портал vokrug.tv.

Развод с Асмус сопровождался достаточно скандальным разделом имущества. Журналисты предположили, что, учитывая совершенные ранее ошибки, юморист при заключении третьего брака будет оформлять брачный контакт.

Но Гарик, оказывается, этого делать не стал.

«В последнем браке с вас сняли последние штаны», — обратился к нему журналист. «Нет, не оформлял. Есть еще трое штанов у меня», — ответил Харламов.

Насыщенной, как всегда, оказалась светская жизнь в Москве на прошлой неделе.. Например, Гарик Харламов, который женился на Екатерине Ковальчук, вышел в свет вместе с новоиспеченной женой. На премьере артисты рассказывали, есть ли жизнь после свадьбы