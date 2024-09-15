Кожевникова прокомментировала скандал с девочкой-квадробером

Мария Кожевникова поддержала Мию Бойко в ситуации, случившейся на концерте исполнительницы. Напомним, певица осудила поднявшуюся на сцену девочку за желание быть не человеком, а кошкой.

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Мария в микроблоге отметила, что в этой истории она однозначно на стороне Бойко. Кожевникова- многодетная мама, и ей совершенно не хотелось бы, чтобы ее дети превращались в животных даже на время, пишет издание passion.ru.

«Хочу поддержать здравомыслящего артиста! Пересмотрев несколько раз видео с концерта, так и не смогла найти оскорбление девочки Марьяны. Критику квадробинга, да... Я бы не хотела, чтобы мои дети носили поводок, бегали на четвереньках, кушали корм для животных, а есть еще и более агрессивные формы квадробинга, когда кусаются, царапаются...», — написала Мария.

Бойко поблагодарила Кожевникову за поддержку.

Также Бойко сообщила, что из-за этой истории она рассорилась со многими коллегами по шоу-бизнесу.