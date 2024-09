Умер кантри-певец Томми Кэш, брат Джонни Кэша

На 85-м году жизни скончался кантри-артист Томми Кэш, также известный как младший брат одного из самых влиятельных музыкантов XX века Джонни Кэша. Причина смерти не сообщается.

Новость об уходе артиста подтвердил в соцсетях основатель Музея Джонни Кэша в Нэшвилле Билл Миллер. Он попросил поклонников музыканта помолиться за его любимую жену Марси и его семью.

Томми Кэш начал свой путь в музыке как диджей на радио, будучи на службе в армии США. Позже он стал частью группы Хэнка Уильямса — младшего.

Сольная карьера Кэша начала активно набирать обороты после подписания его первого контракта в 1965 году. В 1969-м вышел его большой хит Six White Horses, достигший четвертого места в кантри-чарте Billboard и попавший в Billboard Hot 100, а в 1970-м — Rise and Shine и One Song Away. Последняя же работа артиста The Music Row Revival Sessions датирована на стриминговых платформах 2021 годом.

Ранее стало известно о кончине барабанщика Джимми Ван Итона. Его ударные можно услышать в композициях Джонни Кэша, Чарли Рича, Роя Орбисона и других музыкантов.