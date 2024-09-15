Басков знает, сколько ему осталось жить

Николай Басков признался, что вынужден был отказаться от отпуска. Певец занимается ремонтом загородного дома. Он пожаловался, что цены на стройматериалы выросли так внезапно, что ему пришлось брать кредит.

«Цены на материалы резко подскочили. Я не ожидал, что все так сильно подорожает: кирпич, цемент, трубы — абсолютно все», — рассказал артист.

В этом особняке, пишет портал popcake, Николай планирует жить не один, а с будущей женой, хотя пока поиски второй половинки пока не увенчались успехом. Причем жить долго. Как оказалось, ему самому уже заранее известно, сколько ему отпущено времени

«Гадалка мне сказала, что проживу до 91 года», сообщил Басков.

СМИ отмечают, что певец уже несколько лет занимается строительством дома в Подмосковье. Пока он так и не смог провести новоселье, так как ремонт еще не завершен.