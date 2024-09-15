Металлическая пустота: Kai Angel и 9mice представили альбом HEAVY METAL 2

Агрессивный, мрачный, новаторский дуэт VIPERR выпустил вторую часть прорывного совместного альбома HEAVY METAL (2023). Хип-хоп-звезды Kai Angel и 9mice долго подогревали интерес к релизу, не стесняясь и билбордов на Таймс-сквер. И вот 21-трековое откровение на тему индустрии, денег и собственной инаковости настигло слушателя.

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Лонгплей начинается с философской интерлюдии в стиле сессии лайф-коуча про то, что ничего нет, кроме пустоты, да и человек в целом — это пустота. «Просто нужно быть более хитрым и использовать что-то более основательное и долгое». Так можно определить и основной посыл HEAVY METAL 2.

За фирменным, суперконцентрированным, перегруженным звуком Kai Angel и 9mice провозглашают себя бессмертными легендами (Phoenix), социопатами (Hate People), уставшими рок-звездами (Da Vinci), самыми богатыми и значимыми селебрити (почти каждая песня) и даже романтичными бойфрендами (Homecoming). В последней композиции артисты внезапно дают лирики, что, впрочем, воспринимается как еще одна жестокая насмешка над всеми и каждым. В эту же копилку идут постоянный неймдроппинг, словечки на английском, хвастовство знакомством с Мэрилином Мэнсоном и Трэвисом Баркером, обложка от друга Канье Уэста Гоши Рубчинского.

В плане музыки лонгплей более разнообразен, чем его предшественник: здесь и бразильский фонк, и мужской хор, и танцевальная электроника, и хардкор, и биты Тимати. VIPERR делают все возможное, чтобы ошарашить слушателя и показать ему «brat summer курильщика». Обнажать пустоту души, маскировать ее и признавать одновременно — в этом главные готические принцы отечественного хип-хопа преуспели на этот раз сверх всякой меры.

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