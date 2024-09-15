Хейли Уильямс заявила, что Paramore начали работу над новой музыкой

Вокалистка рок-группы Paramore Хейли Уильямс рассказала, что коллектив начал писать новые треки. Музыканты сделали несколько демозаписей перед тем, как отправиться в турне по Европе с Тейлор Свифт.

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Также Paramore в перерыве между выступлениями на разогреве у поп-звезды посетили музыкальную студию в Гамбурге. Тогда они начали обдумывать идею, которая, по их ощущениям, «была совсем не похожа на то, над чем они работали дома», рассказала Уильямс в интервью для Dork.

Отдельно вокалистка поделилась мыслями по поводу своей творческой жизни вне группы. По словам Хейли, она могла бы создать еще один сольный альбом, так как поняла, что это не мешает деятельности Paramore. До этого певица выпустила лонгплеи Petals for Armor (2020) и FLOWERS for VASES/descansos (2021).

В декабре прошлого года Paramore очистили все свои аккаунты в соцсетях и удалили сайт, что вызвало беспокойство у фанатов. Однако позже они заявили, что собираются продолжить свою музыкальную деятельность после завершения контракта с Atlantic Records.