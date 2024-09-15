На пятилетие свадьбы Собчак и Богомолов публично признались в любви друг к другу

Пять лет назад телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились. Скандальное торжество – поездка на катафалке и пляски в нижнем белье осталось в памяти жителей столицы. Тогда очень многие считали этот брак пиар-проектом.

Однако пять лет прошло, а супруги не собираются расставаться, информирует «Комсомольская Правда».

Ксения в микроблоге поздравила мужа с первым юбилеем семейной жизни.

«Пять лет вместе. Сколько рассказов про гостевой брак и пиар мы наслушались… А вот уже пять лет не можем отлепиться друг от друга даже на несколько дней - сразу скучаем… Вчера был настолько прекрасный день, что даже до фото руки дошли только к вечеру следующего», - написала она.

Богомолов также признался супруге в любви.

«Столько всего было за эти пять лет. Все было. Кроме скуки, кроме усталости, кроме сомнений. Все преодолели и преодолеем, кроме невозможности быть друг без друга».

Собчак и Богомолов поженились в сентябре 2019 года в Москве. Телеведущая также воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана